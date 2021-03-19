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В Киеве и Полтаве протестуют. Предприниматели выступают против жесткого карантина

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 09:46
В Киеве и Полтаве протестуют. Предприниматели выступают против жесткого карантина Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня утром под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) устроили протест представители "Save ФОП". Они протестуют из-за локдауна, который вводят в городе с завтрашнего дня.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сейчас несколько десятков человек протестуют под КГГА. Затем предприниматели планируют выйти на Майдан, а потом пойти под Кабмин и Офис президента.

Участники протеста требуют отменить решение об усилении карантина в столице.

Фото: протест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также устроили протест в Полтаве, пишет местное издание "ЗМИСТ". Под зданием Полтавской ОГА собрались предприниматели, которые требуют отменить ограничения.

В Киеве и Полтаве протестуют. Предприниматели выступают против жесткого карантинаФото: протест в Полтаве (zmist.pl.ru)

Отметим, в Киеве с 20 марта будут запрещены: работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии. Также запретят проведение массовых мероприятий.

В Полтаве вчера усилили карантин. В городе временно прекратили работу театров, музеев, библиотек, а также отменили концерты.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет, за вчера заразились еще 15 850 человек.

РБК-Украина писало, что на время карантина столичный городской транспорт будет работать в обычном режиме, но с ограничениями.

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