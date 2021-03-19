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У Києві та Полтаві протестують. Підприємці виступають проти жорсткого карантину

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 09:46
У Києві та Полтаві протестують. Підприємці виступають проти жорсткого карантину Фото: протест у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні зранку під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) влаштували протест представники "Save ФОП". Вони протестують через локдаун, який вводять в місті з завтрішнього дня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наразі декілька десятків людей протестують під КМДА. Потім підприємці планують вийти на Майдан, а потім піти під Кабмін і до Офісу президента.

Учасники протесту вимагають скасувати рішення щодо посилення карантину в столиці.

Фото: протест у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також протест влаштували у Полтаві, пише місцеве видання "ЗМІСТ". Під будівлею Полтавської ОДА зібрались підприємці, які вимагають скасувати обмеження.

У Києві та Полтаві протестують. Підприємці виступають проти жорсткого карантинуФото: протест у Полтаві (zmist.pl.ua)

Зазначимо, у Києві з 20 березня будуть заборонені: робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота ТРЦ, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії. Також заборонять проведення масових заходів.

У Полтаві вчора посилили карантин. У місті тимчасово припинили роботу театрів, музеїв, бібліотек, а також скасували концерти.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в Україні стрімко зростає, за вчора заразились ще 15 850 людей.

РБК-Україна писало, що на час карантину столичний міський транспорт буде працювати у звичайному режимі, але з обмеженнями.

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