У Києві та Полтаві протестують. Підприємці виступають проти жорсткого карантину
Сьогодні зранку під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА) влаштували протест представники "Save ФОП". Вони протестують через локдаун, який вводять в місті з завтрішнього дня.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Наразі декілька десятків людей протестують під КМДА. Потім підприємці планують вийти на Майдан, а потім піти під Кабмін і до Офісу президента.
Учасники протесту вимагають скасувати рішення щодо посилення карантину в столиці.
Також протест влаштували у Полтаві, пише місцеве видання "ЗМІСТ". Під будівлею Полтавської ОДА зібрались підприємці, які вимагають скасувати обмеження.
Фото: протест у Полтаві (zmist.pl.ua)
Зазначимо, у Києві з 20 березня будуть заборонені: робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота ТРЦ, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії. Також заборонять проведення масових заходів.
У Полтаві вчора посилили карантин. У місті тимчасово припинили роботу театрів, музеїв, бібліотек, а також скасували концерти.
Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в Україні стрімко зростає, за вчора заразились ще 15 850 людей.
РБК-Україна писало, що на час карантину столичний міський транспорт буде працювати у звичайному режимі, але з обмеженнями.