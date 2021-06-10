В Киеве в понедельник начнется вакцинация госслужащих

В Киеве стартует кампания по вакцинации от коронавируса государственных служащих. Их начнут прививать с понедельника, 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Киеве их будут вакцинировать мобильные бригады вакциной Pfizer.

В частности, в Киеве начнут вакцинировать сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

Напомним, в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привиться все желающие. Они откроются уже на следующей неделе.

Кроме того, в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Поскольку вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.

Добавим, что в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.

РБК-Украина писало, что 9 июня Европарламент окончательно одобрил COVID-сертификат.