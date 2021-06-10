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У Києві в понеділок почнеться вакцинація держслужбовців

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Четвер 10 червня 2021 20:17
У Києві в понеділок почнеться вакцинація держслужбовців Фото: у Києві починається вакцинація держслужбовців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу державних службовців. Їх почнуть прищеплювати з понеділка, 14 червня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, в Києві почнуть вакцинувати співробітників законодавчих, виконавчих і судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування.

У Києві їх будуть вакцинувати мобільні бригади вакциною Pfizer.

Нагадаємо, в курортних містах Херсонської області відкриють пункти вакцинації від COVID, де зможуть прищепитися всі бажаючі. Вони відкриються вже наступного тижня.

Крім того, в Україну не пропускатимуть вакцинованих російським препаратом"Супутник V". Оскільки вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Додамо, що в Україні покращилася ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

РБК-Україна писало, що 9 червня Європарламент остаточно схвалив covid-сертифікат.

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