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В Киеве приостановили набор первоклассников в школы

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 10:11
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы Фото: набор первоклассников в школы в Киеве приостановили (kiev.klichko.org)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом. Пока неизвестно, на сколько отсрочен набор.

Соответствующее решение Департамента образования и науки от 7 апреля обнародовали на сайте КГГА.

Решение принято в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и с целью предотвращения распространения COVID-19.

Документом предписывается приостановить действие пункта о приеме детей в 1-е классы учреждений общего среднего образования Киева в 2021 году. В нем не указывается, на сколько отсрочен набор и когда он начнется.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут принять более жесткие карантинные ограничения. По его словам, это будет возможно, если заболевших коронавирусом станет больше.

Напомним, в Киеве с 5 апреля закрыли школы. Ученики с 1-го по 11-й классы, учащиеся учреждений профессионального (ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности перешли на дистанционный формат обучения.

Отметим, в Украине почти 5 тысяч школ перешли на дистанционное обучение.

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