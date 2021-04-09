У Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом . Поки невідомо, на скільки відтермінований набір.

Відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднене на сайті КМДА.

Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.