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У Києві призупинили набір першокласників до шкіл

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 10:11
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл Фото: набір першокласників до шкіл у Києві призупинили (kiev.klichko.org)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом. Поки невідомо, на скільки відтермінований набір.

Відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднене на сайті КМДА.

Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.

Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня закрили школи. Учні з 1-го по 11-й класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і вищої освіти всіх форм власності перейшли на дистанційний формат навчання.

Зазначимо, в Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання.

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