У Києві призупинили набір першокласників до шкіл
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл через ситуацію з коронавірусом. Поки невідомо, на скільки відтермінований набір.
Відповідне рішення Департаменту освіти і науки від 7 квітня оприлюднене на сайті КМДА.
Рішення ухвалено відповідно до протоколу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з метою запобігання розповсюдженню COVID-19.
Документом наказується призупинити дію пункту про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Києва у 2021 році. У ньому не вказується, на скільки відтермінований набір і коли він розпочнеться.
Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в Києві можуть прийняти більш жорсткі карантинні обмеження. За його словами, це буде можливо, якщо захворілих на коронавірус стане більше.
Нагадаємо, у Києві з 5 квітня закрили школи. Учні з 1-го по 11-й класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і вищої освіти всіх форм власності перейшли на дистанційний формат навчання.
Зазначимо, в Україні майже 5 тисяч шкіл перейшли на дистанційне навчання.