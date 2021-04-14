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В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 12:12
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля Фото: локдаун в Киеве продлили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Местная власть Киева решила продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - заявил градоначальник.

По его словам, иначе медсистема столицы не справится с таким количеством больных.

"У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - подчеркнул Кличко.

Более того, в минувшую пятницу мэр города призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.

Отметим, что с 5 апреля в столице действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия. Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.

В комментарии РБК-Украина эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, что для стабилизации ситуации с COVID в Киеве требуется до четырех недель.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтобы городская власть решила проблему с нехваткой пропусков.

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