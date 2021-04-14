В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля

Местная власть Киева решила продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - заявил градоначальник.

По его словам, иначе медсистема столицы не справится с таким количеством больных.

"У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - подчеркнул Кличко.

Более того, в минувшую пятницу мэр города призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.

Отметим, что с 5 апреля в столице действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия. Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.

В комментарии РБК-Украина эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, что для стабилизации ситуации с COVID в Киеве требуется до четырех недель.