У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня

Місцева влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в місті складна.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Рішення про продовження локдауну місцева влада прийняла через складну ситуацію з коронавірусом.

"Оскільки епідеміологічна ситуація у столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", - заявив градоначальник.

За його словами, інакше медсистема столиці не впорається з такою кількістю хворих.



"У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше", - підкреслив Кличко.

Більше того, у минулу п'ятницю мер міста закликав уряд ввести загальнонаціональний локдаун та зупинити міжобласне сполучення.

Зазначимо, що з 5 квітня у столиці діє посилений карантин. У місті не працюють кафе, ресторани, ТРЦ, заборонені масові заходи. Громадський транспорт працює тільки за спецперепустками, а школи перейшли на дистанційне навчання.

У коментарі РБК-Україна епідеміолог Людмила Мухарська повідомила, що для стабілізації ситуації з COVID у Києві потрібно до чотирьох тижнів.