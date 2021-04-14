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У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 12:12
У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня Фото: локдаун у Києві продовжили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Юлія Струк

Місцева влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в місті складна.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Рішення про продовження локдауну місцева влада прийняла через складну ситуацію з коронавірусом.

"Оскільки епідеміологічна ситуація у столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня", - заявив градоначальник.

За його словами, інакше медсистема столиці не впорається з такою кількістю хворих.

"У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше", - підкреслив Кличко.

Більше того, у минулу п'ятницю мер міста закликав уряд ввести загальнонаціональний локдаун та зупинити міжобласне сполучення.

Зазначимо, що з 5 квітня у столиці діє посилений карантин. У місті не працюють кафе, ресторани, ТРЦ, заборонені масові заходи. Громадський транспорт працює тільки за спецперепустками, а школи перейшли на дистанційне навчання.

У коментарі РБК-Україна епідеміолог Людмила Мухарська повідомила, що для стабілізації ситуації з COVID у Києві потрібно до чотирьох тижнів.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що в Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента відреагували на ситуацію з транспортом у Києві. Там наполягають, щоб міська влада вирішила проблему з нестачею пропусків.

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