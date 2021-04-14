UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля

Автор: Анастасия Рокитна

Местная власть Киева решила продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - заявил градоначальник.

По его словам, иначе медсистема столицы не справится с таким количеством больных.

"У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - подчеркнул Кличко.

Более того, в минувшую пятницу мэр города призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.

Отметим, что с 5 апреля в столице действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия. Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.

В комментарии РБК-Украина эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, что для стабилизации ситуации с COVID в Киеве требуется до четырех недель.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтобы городская власть решила проблему с нехваткой пропусков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Локдаун
Читайте также
Кличко требует ввести полный локдаун в Украине и ограничить межобластное сообщение
В Турции коронавирусный антирекорд. Могут ввести полный локдаун во время Рамадана
Прогноз погоды