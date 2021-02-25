У Києві стартувала вакцинація. Зробили перше щеплення від коронавірусу
Вакцинація від коронавірусу почалась у Києві 25 лютого. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.
Завідувача відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка першого вакцинували. Він уже хворів коронавірусом у листопаді.
Куценко розповів, що відчуває себе добре після вакцинації.
У Києві почалась вакцинація 25 лютого.
Нагадаємо, у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.
Зазначимо, вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.
Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.
Всього за минулу добу в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області.