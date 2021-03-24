В Киеве за сутки умерли 49 человек от COVID-19. Это максимум за все время пандемии

В Киеве антирекорд по количеству смертей от коронавируса . За минувшие сутки умерли еще 49 человек.

Об этом сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Кличко заявил, что ситуация с заболеваемостью в Киеве остается сложной, за вчера подтвердили еще 1300 новых случаев COVID-19.

"Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это больше всего смертей за сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса", - сообщил он.

Минздрав сегодня утром сообщил, что в стране за вчера заразились коронавирусом еще 14 174 человека. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.