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В Києві за добу померли 49 людей від COVID-19. Це максимум за весь час пандемії

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За минулу добу померли ще 49 людей.

Про це повідомив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

Кличко заявив, що ситуація із захворюваністю у Києві залишається складною, за вчора підтвердили ще 1300 нових випадків COVID-19.

"Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. Померли 49 людей. Це найбільше смертей за добу від початку пандемії. Усього за період пандемії в столиці 3163 летальних випадки від вірусу", - повідомив він.

МОЗ сьогодні зранку повідомив, що в країні за вчора заразились ще 14 174 людини. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

Зазначимо, Кличко заявив, що локдаун в Києві може стати ще жорсткішим через переповнений транспорт. Зараз місто перебуває в "червоній" зоні карантину.

Також стало відомо, як будуть працювати школи Києва після канікул.

Раніше повідомлялось, що ще три області України на межі потрапляння в "червону" зону.

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