В Киеве за сутки выявили почти тысячу новых случаев COVID-19

В Киеве зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки заражение подтвердили у 983 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это впервые, когда в столице количество новых случаев COVID-19 превысило 900. Также это второй антирекорд подряд - вчера зафиксировали 856 новых случаев.

Всего с начал пандемии в Киеве зафиксировали уже 41 373 заражения коронавирусом. Это является самым большим показателем среди украинских регионов. На втором месте по числу заражений находится Харьковская область - 40 330.

Напомним, всего в стране за сутки подтвердили COVID-19 у 9850 человек. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях. Всего с начала пандемии заболели уже более 430 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев может оказаться в "красной" зоне карантина. Пока столица находится в "оранжевой" зоне.

Также сообщалось, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Киеве усилили контроль масочного режима в метро.