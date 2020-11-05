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У Києві за добу виявили майже тисячу нових випадків COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За минулу добу зараження підтвердили у 983 осіб.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Це вперше, коли в столиці кількість нових випадків COVID-19 перевищила 900. Також це другий антирекорд поспіль - вчора зафіксували 856 нових випадків.

Усього з початків пандемії у Києві зафіксували вже 41 373 зараження коронавірусом. Це є найбільшим показником серед українських регіонів. На другому місці за кількістю заражень знаходиться Харківська область - 40 330.

Нагадаємо, всього в країні за добу підтвердили COVID-19 у 9850 осіб. Найбільше нових випадків виявили у Києві, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Всього з початку пандемії захворіли вже понад 430 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину. Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні.

Також повідомлялося, що через зростання захворюваності COVID-19 у Києві посилили контроль масочного режиму в метро.

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