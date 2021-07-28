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В Киеве умер первый пациент со штаммом "Дельта"

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Киев, Среда 28 июля 2021 16:16
В Киеве умер первый пациент со штаммом "Дельта" Фото: глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве умер первый пациент со штаммом коронавируса "Дельта". Ранее стало известно, что в Александровской больнице столицы находятся шесть больных, у которых выявили "индийский" вариант COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Один случай (смерти от "Дельты" в Киеве - ред.) зафиксировано", - сказал Рубан.

Ранее директор Александровской больницы Людмила Антоненко сообщила, что в медучреждении проходили лечение от "Дельта"-штамма коронавируса шесть пациентов. По ее словам, четверо из них приехали в Киев из России.

Напомним, в середине июля заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья, которые недавно вернулись из России.

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