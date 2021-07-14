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В Украине обнаружили новые случаи штамма "Дельта" у двоих человек

Новина українською →
Закарпатье, Среда 14 июля 2021 15:34
В Украине обнаружили новые случаи штамма "Дельта" у двоих человек Фото: в Украине обнаружили новые случаи штамма "Дельта" у двоих человек (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья, которые недавно вернулись из России. Одна из заболевших беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Указано, что соответствующую информацию журналистам подтвердил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, результаты анализов были получены сегодня, 14 июля.

"24 июля мы отправляли анализы людей, у которых подозревали "Дельта"-штамм на Киев, а Киев - на исследования в Европейскую лабораторию. Два результата пришли положительные",- сказал он.

Поляк также рассказал, что одна из пациентов беременная женщина, она находилась в реанимационном отделении в течение более чем 2 недель. Сейчас она выписана и находится дома.

Напомним, вчера в Закарпатской инфекционной больницы заявили о подозрении заражения новым штаммом коронавируса "Дельта" у двух женщин, которые недавно вернулись из России.

Добавим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине обнаружили два случая заражения "Дельта" штаммом.

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