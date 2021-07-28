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У Києві помер перший пацієнт зі штамом "Дельта"

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Київ, Середа 28 липня 2021 16:16
У Києві помер перший пацієнт зі штамом "Дельта" Фото: голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві помер перший пацієнт зі штамом коронавірусу "Дельта". Раніше стало відомо, що в Олександрівській лікарні столиці перебувають шість хворих, у яких виявили "індійський" варіант COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Один випадок (смерті від "Дельти" в Києві - ред.) зафіксовано", - сказав Рубан.

Раніше директор Олександрівської лікарні Людмила Антоненко повідомила, що в медустанові проходили лікування від "Дельта" -штама коронавірусу шість пацієнтів. За її словами, четверо з них приїхали до Києва з Росії.

Нагадаємо, в середині липня захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жителів Закарпаття, які нещодавно повернулися з Росії.

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