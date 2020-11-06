В Киеве впервые более тысячи новых случаев коронавируса

В Киеве за прошедшие сутки впервые с начала пандемии выявили более тысячи новых случаев коронавируса. Так, в столице заразились еще 1002 человека.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это уже четвертый день подряд, когда в Киеве фиксируют новые антирекорды по коронавирусу. До этого худшим показателем было 983 новых случая COVID-19.

С начала пандемии в столице уже заразились 42 375 человек, умерли - 841 (+14), выздоровели - 15 218 (+1 449). При этом на 461 человека сократилось число активных больных - сейчас их 26 316.

Напомним, всего в Украине за прошедшие сутки выявили 9 721 новый случай коронавируса. При этом в стране впервые от COVID-19 умерли более 200 и выздоровели более 10 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев в обновленном списке может оказаться в "красной" зоне карантина. Это возможно из-за продолжающегося роста заболеваемости.

Также сообщалось, что в столице усилили контроль за соблюдением масочного режима в метро.

При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что введение локдауна в столице - это крайняя мера.

В то же время в Министерстве здравоохранения не исключают закрытия метро в Киеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.