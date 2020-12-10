В Киеве выявили почти 1,9 тысячи новых случаев COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки подтвердили 1 899 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, предыдущий худший показатель был зафиксирован 1 декабря. Тогда заразились 1799 человек.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали уже 86 437 случаев коронавируса, умерли - 1 525 (+27). Киев является антилидером среди регионов Украины.

Напомним, всего в Украине за сутки подтвердили 13 371 новый случай COVID-19. При этом в стране продолжает сохраняться положительная динамика по коронавирусу - выздоровели за вчера более чем на 500 человек больше, чем заболели.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве не будут проводить массовое тестирование на COVID-19. Для этого не хватит тестов и мобильных лабораторий.

Отметим, вчера Кабине министров продлил карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. Также продлили режим чрезвычайной ситуации.

Кроме этого в правительстве анонсировали, что с 8 по 24 января в Украине ужесточат карантин. В частности, будут запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлен учебный процесс, закрыты ТРЦ, заведения общепита.