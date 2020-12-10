У Києві виявили майже 1,9 тисячі нових випадків COVID-19

У Києві за минулу добу підтвердили 1 899 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в столиці.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, попередній найгірший показник був зафіксований 1 грудня. Тоді заразилися 1799 осіб.

Всього з початку пандемії у столиці зафіксували вже 86 437 випадків коронавірусу, померли - 1 525 (+27). Київ є антилідером серед регіонів України.

Нагадаємо, всього в Україні за добу підтвердили 13 371 новий випадок COVID-19. При цьому в країні продовжує зберігатися позитивна динаміка по коронавірусу - одужали за вчора більш ніж на 500 осіб більше, ніж захворіли.

Також РБК-Україна писало, що у Києві не будуть проводити масове тестування на COVID-19. Для цього не вистачить тестів та мобільних лабораторій.

Відзначимо, вчора Кабіні міністрів продовжив карантин в Україні до 28 лютого 2021 року. Також продовжили режим надзвичайної ситуації.

Крім цього в уряді анонсували, що з 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. зокрема, будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування.