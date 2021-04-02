В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина

Сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в Киеве совместно с представителями Департамента муниципальной безопасности КГГА проверили 10 ночных заведений, которые работали в "красной" зоне карантина . Из-за нарушения карантина закрыли два ресторана.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Киеве .

По результатам контроля выявили и закрыли два ресторана, которые работали вопреки запрету. Ограничения игнорировали:

ресторан "BAO", что на улице Мечникова, 14/1,

ресторан "Хлебный" на Крещатике, 15/4.

На нарушителей составили админпротоколы. Также были выявлены и закрыты три летние площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мер.

Фото: в Киеве нарушают карантин (facebook.com/kiev.dpss)

Отметим, что Киев находится в "красной" зоне карантина, который предусматривает работу кафе и ресторанов только "на вынос".