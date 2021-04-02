В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина

Сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в Киеве совместно с представителями Департамента муниципальной безопасности КГГА проверили 10 ночных заведений, которые работали в "красной" зоне карантина. Из-за нарушения карантина закрыли два ресторана.
По результатам контроля выявили и закрыли два ресторана, которые работали вопреки запрету. Ограничения игнорировали:
На нарушителей составили админпротоколы. Также были выявлены и закрыты три летние площадки на улице Крещатик, которые также работали с нарушением карантинных мер.
Отметим, что Киев находится в "красной" зоне карантина, который предусматривает работу кафе и ресторанов только "на вынос".
РБК-Украина писало, что локдаун в Киеве усиливается с 5 апреля.
Напомним, в Украине обновили данные по COVID: еще одна область в шаге от "красной" зоны.