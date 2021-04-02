У Києві закрили два ресторани через порушення карантину

Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно з представниками Департаменту муніципальної безпеки КМДА перевірили 10 нічних закладів, які працювали в "червоній" зоні карантину . Через порушення карантину закрили два ресторани.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби у Києві .

За результатами контролю виявили та зачинили два ресторани, які працювали попри заборону. Обмеження ігнорували:

ресторан "BAO", що на вулиці Мечникова, 14/1,

ресторан "Хлібний" на Хрещатику, 15/4.

На порушників склали адмінпротоколи. Також було виявлено та зачинено 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.

Фото: у Києві порушують карантин (facebook.com/kiev.dpss)

Зазначимо, Київ перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає роботу кафе та ресторанів лише "на виніс".