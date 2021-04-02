У Києві закрили два ресторани через порушення карантину

Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно з представниками Департаменту муніципальної безпеки КМДА перевірили 10 нічних закладів, які працювали в "червоній" зоні карантину. Через порушення карантину закрили два ресторани.
За результатами контролю виявили та зачинили два ресторани, які працювали попри заборону. Обмеження ігнорували:
На порушників склали адмінпротоколи. Також було виявлено та зачинено 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.
Зазначимо, Київ перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає роботу кафе та ресторанів лише "на виніс".
РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилюється з 5 квітня.
Нагадаємо, в Україні оновили дані по COVID: ще одна область у кроці від "червоної" зони.