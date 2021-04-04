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В Киеве завтра в метро и транспорт начнут пускать только по спецпропускам

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 15:00
В Киеве завтра в метро и транспорт начнут пускать только по спецпропускам Фото: проверка спецпропуска (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С понедельника, 5 апреля, в Киеве ограничат работу общественного транспорта и метро. Для проезда в транспорте теперь необходим спецпропуск.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Весь общественный транспорт - и наземный и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры", - заявил Кличко.

Напомним, во время весеннего локдауна в прошлом году в Киеве также действовал режим спецпропусков на пользование общественным транспортом, которые получали от работодателей лишь сотрудники предприятий и организаций, отнесенных к объектам критической инфраструктуры.

Напомним, с 5 апреля в Киеве ужесточаются карантинные ограничения. В частности, не будут работать школы и детские сады.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом "достаточно напряженная".

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