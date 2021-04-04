У Києві відзавтра в метро і транспорт почнуть пускати лише за спецперепустками

З понеділка, 5 квітня, у Києві обмежать роботу громадського транспорту і метро . Для проїзду в транспорті тепер необхідна спецперепустка.

"Весь громадський транспорт - і наземний і метро - буде працювати за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури", - заявив Кличко.

Нагадаємо, під час весняного локдауну минулого року в Києві також діяв режим спецперепусток на користування громадським транспортом, які отримували від роботодавців лише працівники підприємств і організацій, віднесених до об'єктів критичної інфраструктури.