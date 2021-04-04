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У Києві відзавтра в метро і транспорт почнуть пускати лише за спецперепустками

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 15:00
У Києві відзавтра в метро і транспорт почнуть пускати лише за спецперепустками Фото: перевірка спецперепустки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З понеділка, 5 квітня, у Києві обмежать роботу громадського транспорту і метро. Для проїзду в транспорті тепер необхідна спецперепустка.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Весь громадський транспорт - і наземний і метро - буде працювати за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури", - заявив Кличко.

Нагадаємо, під час весняного локдауну минулого року в Києві також діяв режим спецперепусток на користування громадським транспортом, які отримували від роботодавців лише працівники підприємств і організацій, віднесених до об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві посилено карантинні обмеження. Зокрема, не працюватимуть школи та дитячі садки.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав регіони України, де ситуація з коронавірусом "досить напружена".

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