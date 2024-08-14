У Києві зростає захворюваність на COVID-19: понад 1 200 випадків за тиждень

За її словами, кількість госпіталізацій також зростає, включаючи пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Гінзбург зазначила, що більшість випадків протікають без значних ускладнень, але це може бути небезпечно, оскільки люди часто не сприймають симптоми серйозно і продовжують поширювати вірус.

"Утім і в цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, "списує" їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID", - заявила вона.

Директорка закликала мешканців Києва відповідально ставитися до свого здоров’я, користуватися масками, антисептиками, уникати місць скупчення людей і залишатися вдома при перших ознаках хвороби.

Вона підкреслила важливість своєчасного тестування і звернення до лікаря для запобігання ускладненням та зменшення ризику поширення вірусу.