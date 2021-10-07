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Киевская и еще 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина

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Украина, Четверг 07 октября 2021 10:10
Киевская и еще 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина Фото: Киевская и еще 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на сегодня, 7 октября 12 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, во всех этих регионах превышено норму уровня заболеваемости коронавирусом (она должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения).

Наихудшая ситуация по этому показателю наблюдается в Черновицкой - 715, Луганской - 687 и Харьковской - 477 областях.

В целом, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

Между тем в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики COVID-госпитализаций. Наихудшей является ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.

Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса.

Добавим, что карантин в Украине планируют усилить, уже на этой неделе госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону.

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