Київська та ще 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на сьогодні, 7 жовтня 12 областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус (вона має становити менше ніж 75 на 100 тисяч населення).

Найгірша ситуація по цьому показнику спостерігається в Чернівецькій - 715, Луганській - 687 та Харківській - 477 областях.

У цілому, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Луганська,

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернівецька.

Між тим у деяких регіонах спостерігається "червоний" рівень динаміки COVID-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонській області - 62,2%, Полтавській - 58,3% та Київській - 54,6%.

Зазначимо, що рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати не більш як 50%.