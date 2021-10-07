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Київська та ще 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 10:10
Київська та ще 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину Фото: Київська та ще 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на сьогодні, 7 жовтня 12 областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, у всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус (вона має становити менше ніж 75 на 100 тисяч населення).

Найгірша ситуація по цьому показнику спостерігається в Чернівецькій - 715, Луганській - 687 та Харківській - 477 областях.

У цілому, до "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

Між тим у деяких регіонах спостерігається "червоний" рівень динаміки COVID-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонській області - 62,2%, Полтавській - 58,3% та Київській - 54,6%.

Зазначимо, що рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати не більш як 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 15 125 нових випадків коронавірусу.

Додамо, що карантин в Україні планують посилити, вже на цьому тижні, держкомісія може прийняти рішення про перехід ряду регіонів в "червону" зону.

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