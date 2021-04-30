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Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 12:55
Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны Фото: "красную" зону карантина сократили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выходе из "красной" зоны карантина Киевской и Николаевской областей. Решение вступает в силу с 1 мая.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Сегодня комиссия приняла решение о выходе сразу двух областей из "красной" зоны - Киевской и Николаевской.

Ранее в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики заявили о возможности сокращения "красной" зоны карантина. Житомирская, Запорожская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области могут покинуть эту зону.

Кроме того, с 1 мая из "красной" зоны выходит Киев. Местные власти в столице также приняли решение отменить спецпропуска для проезда в транспорте и открыть школы и детсады.

Напомним, Денис Шмыгаль также анонсировал сокращение "красной" зоны карантина.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявлял ранее, что Украина начала выход из третьей волны коронавируса.

Ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса.

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