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Киевская и Николаевская области 1 мая могут выйти из "красной" зоны, - Ляшко

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 09:41
Киевская и Николаевская области 1 мая могут выйти из "красной" зоны, - Ляшко Фото: Киевская и Николаевская области выйдут из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Минздрав готовит представление в госкомиссию о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в желтый уровень эпидемиологической опасности. С 1 мая в "красной" зоне карантина может остаться 7 областей.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Минздрав готовит представление в госкомиссию о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в желтый уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен красный уровень эпидопасности", - сказал Ляшко.

Ранее в Кабинете Министров Украины анонсировали сокращение "красной " зоны карантина, заявив, что из нее может выйти Киевская область.

В центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики заявляли, что до конца недели могут выйти еще 7 областей из "красной" зоны карантина.

Премьер Денис Шмыгаль также анонсировал сокращение "красной" зоны карантина.

Напомним, Киев уже выходит из "красной" зоны карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

С 1 мая в Киеве отменят спецпропуска в общественном транспорте, восстановят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял ранее, что Украина начала выход из третьей волны коронавируса.

При этом начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции.

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