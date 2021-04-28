Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на прошлой неделе Черновицкая, Львовская и Одесская области покинули " красную" зону карантина . Он анонсировал, что в ближайшее время еще несколько регионов смогут ослабить карантин.

Об этом он заявил во время заседания правительства .

Шмыгаль заявил, что во всех областях фиксируют снижение количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

"За прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина... Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин", - отметил премьер.

Он заявил об эффективности адаптивного карантина и призвал местные власти усиливать ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на местах.