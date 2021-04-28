Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на прошлой неделе Черновицкая, Львовская и Одесская области покинули "красную" зону карантина. Он анонсировал, что в ближайшее время еще несколько регионов смогут ослабить карантин.
Об этом он заявил во время заседания правительства.
Шмыгаль заявил, что во всех областях фиксируют снижение количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.
"За прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина... Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин", - отметил премьер.
Он заявил об эффективности адаптивного карантина и призвал местные власти усиливать ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на местах.
Напомним, ранее в КГГА заявили, что Киев могут вывести из "красной" зоны с 1 мая.
Кроме того, сегодня местные власти сообщили, что город с 1 мая ослабляет карантин и отменяет спецпропуска для проезда в транспорте.
По прогнозам Министерства здравоохранения Украины, "красную" зону покинут Киев и пять областей.