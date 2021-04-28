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Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 13:45
Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на прошлой неделе Черновицкая, Львовская и Одесская области покинули "красную" зону карантина. Он анонсировал, что в ближайшее время еще несколько регионов смогут ослабить карантин.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

Шмыгаль заявил, что во всех областях фиксируют снижение количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

"За прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина... Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин", - отметил премьер.

Он заявил об эффективности адаптивного карантина и призвал местные власти усиливать ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на местах.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что Киев могут вывести из "красной" зоны с 1 мая.

Кроме того, сегодня местные власти сообщили, что город с 1 мая ослабляет карантин и отменяет спецпропуска для проезда в транспорте.

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины, "красную" зону покинут Киев и пять областей.

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