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В киевском МВЦ увеличили количество мест для вакцинации

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Киев, Четверг 24 июня 2021 14:08
В киевском МВЦ увеличили количество мест для вакцинации Фото: в киевском МВЦ увеличили количество мест для вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Центре массовой вакцинации населения от коронавируса, который созданный на базе Международного выставочного центра (МВЦ) в Киеве добавили места. Желающие могут зарегистрироваться на прививку и уже завтра получить ее.

Об этом сообщает сервис helsi.me в Telegram.

"Мы открыли дополнительные слоты для записи на вакцинацию на завтра в МВЦ в Киеве. Если вы не успели записаться - можете сделать это прямо сейчас",- говорится в сообщении.

Сейчас свободные места для прививки против коронавируса в шести прививочных бригадах.

Напомним, что еще вчера все места в киевском Международном выставочном центре (МВЦ) на 24-27 июня были заняты.

Отметим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ).

Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

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