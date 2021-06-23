Все места на вакцинацию в киевском МВЦ уже заняты. Осталась живая очередь

Все места в центре вакцинации от COVID в киевском Международном выставочном центре (МВЦ) на 24-27 июня уже заняты. Осталась только живая очередь.

"Все места на вакцинацию 24-27 июня в Киеве занято. Завтра утром мы будем информировать о состоянии живой очереди - чтобы вы понимали, как она продвигается и могли планировать свое время, если вдруг не успели забронировать место онлайн", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что на завтра в Киеве ожидается до +36, поэтому долгое ожидание в живой очереди опасно для здоровья. А если есть запись на определенное время через helsi.me, то следует прибыть вовремя, чтобы вакцинация была по графику.