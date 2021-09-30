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В киевском ТЦ заработал еще один пункт вакцинации

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 сентябре в Киеве в торговом центре "Ашан Петровка", что расположен на проспекте Степана Бандеры, 15А, открылся новый центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Стоит отметить, что вакцинироваться от COVID-19 киевляне могут в ряде торгово-развлекательных центрах города.

Список киевских ТЦ, где можно получить вакцину:

  • Blockbuster Mall, проспект Степана Бандеры, 36,
  • New Way, ул. Вербицкого, 1,
  • Smart Plaza Polytech, проспект Победы, 24,
  • Cosmo Multimall, ул. Вадима Гетьмана, 6,
  • Retroville, ул. Правды, 47,
  • SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2,
  • Ocean Plaza, ул. Антоновича, 176,
  • River Mall, Днепровская набережная, 12,
  • "Эпицентр К" (ул. Братиславская, 11; Кольцевая дорога, 1-Б; ул. Полярная, 20-Д; ул. Григоренко, 40; ул. Степана Бандеры, 11-А; ул. Берковецкая, 6).

Вакцины, которые можно получить в указанных центрах:

  • AstraZeneca,
  • CoronaVac/Sinovac Biotech,
  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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Вакцина от коронавируса