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У київському ТЦ запрацював ще один пункт вакцинації

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 вересні у Києві в торговому центрі "Ашан Петрівка", що розташований на проспекті Степана Бандери, 15А, відкрився новий центр вакцинації від коронавірусу. Він працюватиме щодня без вихідних з 10:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Варто зазначити, що вакцинуватися від COVID-19 кияни можуть у низці торговельно-розважальних центрах міста.

Список київських ТЦ, де можна отримати вакцину:

  • Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36,
  • New Way, вул. Вербицького, 1,
  • Smart Plaza Polytech, проспект Перемоги, 24,
  • Cosmo Multimall, вул. Вадима Гетьмана, 6,
  • Retroville, вул. Правди, 47,
  • SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2,
  • Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176,
  • River Mall, Дніпровська набережна, 12,
  • "Епіцентр К" (вул. Братиславська, 11; Кільцева дорога, 1-Б; вул. Полярна, 20-Д; вул. Григоренко, 40; вул. Степана Бандери, 11-А; вул. Берковецька, 6).

Вакцини, які можна отримати у вказаних центрах:

  • AstraZeneca,
  • CoronaVac/Sinovac Biotech,
  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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Вакцина від коронавірусу