У київському ТЦ запрацював ще один пункт вакцинації
Київ, Четвер 30 вересня 2021 10:29
Сьогодні, 30 вересні у Києві в торговому центрі "Ашан Петрівка", що розташований на проспекті Степана Бандери, 15А, відкрився новий центр вакцинації від коронавірусу. Він працюватиме
щодня без вихідних з 10:00 до 22:00.
Варто зазначити, що вакцинуватися від COVID-19 кияни можуть у низці торговельно-розважальних центрах міста.
Список київських ТЦ, де можна отримати вакцину:
Blockbuster Mall, проспект Степана Бандери, 36,
New Way, вул. Вербицького, 1,
Smart Plaza Polytech, проспект Перемоги, 24,
Cosmo Multimall, вул. Вадима Гетьмана, 6,
Retroville, вул. Правди, 47,
SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2,
Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176,
River Mall, Дніпровська набережна, 12,
"Епіцентр К" (вул. Братиславська, 11; Кільцева дорога, 1-Б; вул. Полярна, 20-Д; вул. Григоренко, 40; вул. Степана Бандери, 11-А; вул. Берковецька, 6).
Вакцини, які можна отримати у вказаних центрах:
AstraZeneca,
CoronaVac/Sinovac Biotech,
Comirnaty/Pfizer-BioNTech.