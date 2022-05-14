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Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением со времен независимости. В стране фиксируется вспышка коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Центральное телеграфное агентство Кореи".

"Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания, но мы сколько угодно сможем преодолеть кризис, если не потеряем сосредоточенность на реализации антивирусных мер, будем поддерживать организованность и контроль и усилим борьбу с инфекцией", - указано в сообщении.

ЦТАК утверждает, что по всей Северной Корее отмечено 524 440 заболевших, при этом 243 тысячи уже выздоровели - в агентстве уточнили, что это число зарегистрировано с конца апреля до 13 мая.

Напомним, накануне в КНДР заявили о первом случае коронавируса. У пациента обнаружили "Омикрон".

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КНДР