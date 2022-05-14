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Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея зіткнулася з найбільшим потрясінням

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР зіткнулася з найбільшим потрясінням з часів незалежності. У країні фіксується спалах коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Центральне телеграфне агентство Кореї".

"Генеральний секретар заявив, що, в той час як по всьому світу ситуація з поширенням нового коронавіруса серйозна, можна називати поширення і в нашій країні цього злісного інфекційного захворювання найбільшим потрясінням з моменту її заснування, але ми скільки завгодно можемо подолати кризу, якщо не втратимо зосередженість на реалізації антивірусних заходів, будемо підтримувати організованість і контроль і посилимо боротьбу з інфекцією", - зазначено в повідомленні.

ЦТАК стверджує, що по всій Північній Кореї відзначено 524 440 хворих, при цьому 243 тисячі вже одужали - в агентстві уточнили, що це число зареєстровано з кінця квітня до 13 травня.

Нагадаємо, напередодні у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. У пацієнта виявили "Омікрон".

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КНДР