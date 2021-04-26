Кипр с 10 мая снимет все ограничения для вакцинированных туристов, в том числе и из Украины

"Мы сообщим нашим партнерам за рубежом, что с 10 мая полностью вакцинированные люди с 65 недавно открытых нами стран смогут прибыть на Кипр без тестов (на Covid) и без карантина, даже если они будут иметь тесные контакты с людьми с подтвержденными случаями", - сказал министр.

Снятие ограничений касается вакцинированных граждан из государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства, включая Норвегию и Исландию, а также Швейцарию, Армению, Бахрейн, Беларусь, Канаду, Египет, Грузию, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Катар, Россию, Саудовскую Аравию, Сербию, Украину, ОАЭ, Великобританию и США.

Эта информация была озвучена на фоне того, как Кипр ввел третий локдаун, пытаясь остановить распространение инфекции. Ожидается, что локдаун будет снят 10 мая.

Кроме того, на территорию страны будут пускать людей с отрицательным тестом на коронавирус, а также вакцинированных не принятой в ЕС вакциной от коронавируса, если такой препарат допускается в отдельных странах ЕС.

Относительно будущего сертификата вакцинации, который планируют ввести в ЕС в середине июня, министр уточнил, что Кипр будет принимать его без отрицательного теста на коронавирус с того дня, когда владелец документа будет полностью вакцинирован.

Пердиос добавил, что чартерные рейсы будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

По его словам, до конца мая будет более четкая картина того, как будет проходить год.