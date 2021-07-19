Кипр будет пускать иностранцев, привитых вакциной CoronaVac

Отныне пересечь границу республики разрешено:

Вакцинированным лицам, имеющим свидетельство о вакцинации от других государственных органов;

Лицам, которые выздоровели от коронавируса и имеют сертификат ЕС Digital COVID Recovery;

Перед поездкой на Кипр, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить заявку на сайте Сургиѕ Flight pass.

Также стоит отметить, что свидетельство о вакцинации является действующим, в случае если введенная вакцина была принята Европейским агентством по лекарственным средствам. В частности, также разрешено пересекать границу после вакцинации препаратами Sputnik и Sinopharm.

Стоит обратить внимание на сроки вакцинации перед поездкой, а именно: