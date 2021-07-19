Кипр будет пускать иностранцев, привитых вакциной CoronaVac

Вакцинированным лицам, имеющим свидетельство о вакцинации от других государственных органов;
Лицам, которые выздоровели от коронавируса и имеют сертификат ЕС Digital COVID Recovery;
Перед поездкой на Кипр, в течение 48 часов до вылета необходимо заполнить заявку на сайте Сургиѕ Flight pass.
Также стоит отметить, что свидетельство о вакцинации является действующим, в случае если введенная вакцина была принята Европейским агентством по лекарственным средствам. В частности, также разрешено пересекать границу после вакцинации препаратами Sputnik и Sinopharm.
Стоит обратить внимание на сроки вакцинации перед поездкой, а именно:
Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - должно пройти четырнадцать дней между введением необходимой дозы вакцины (1-доза вакцины) и датой поездки.
Вакцина AstraZeneca - после завершения необходимых доз вакцины;
Вакцина Pfizer - после завершения необходимых доз вакцины;
Moderna Vaccine - после завершения необходимых доз вакцины;
Вакцина Sputnik - после завершения необходимых доз вакцины;
Вакцина Sinopharm - после завершения необходимых доз вакцины;
Вакцина Sinovac (CoronaVac) - после завершения необходимых доз вакцины.