Кіпр пускатиме іноземців з щепленням вакциною CoronaVac

Вакцинованим особам, які мають свідоцтво про вакцинацію від інших державних органів;
Особам, які одужали від коронавірусу та мають сертифікат ЄС Digital COVID Recovery;
Перед поїздкою до Кіпру, протягом 48 годин до вильоту, необхідно заповнити заявку на сайті Сyprus Flight pass.
Також варто відзначити, що свідоцтво про вакцинацію є чинним, у випадку якщо введена вакцина була ухвалена Європейською агенцією з лікарських засобів. Зокрема, також дозволено перетинати кордон після вакцинації препаратами Sputnik й Sinopharm.
Варто звернути увагу на терміни вакцинації перед поїздкою, а саме:
Вакцина Janssen / Johnson & Johnson - повинно пройти чотирнадцять днів між введенням необхідної дози вакцини (1-доза вакцини) і датою поїздки.
Вакцина AstraZeneca- після завершення необхідних доз вакцини;
Вакцина Pfizer - після завершення необхідних доз вакцини;
Moderna Vaccine - після завершення необхідних доз вакцини;
Вакцина Sputnik - після завершення необхідних доз вакцини;
Вакцина Sinopharm - після завершення необхідних доз вакцини;
Вакцина Sinovac (CoronaVac) - після завершення необхідних доз вакцини.