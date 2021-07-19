Кіпр пускатиме іноземців з щепленням вакциною CoronaVac

Відтепер перетнути кордон республіки дозволено:

Вакцинованим особам, які мають свідоцтво про вакцинацію від інших державних органів;

Особам, які одужали від коронавірусу та мають сертифікат ЄС Digital COVID Recovery;

Перед поїздкою до Кіпру, протягом 48 годин до вильоту, необхідно заповнити заявку на сайті Сyprus Flight pass.

Також варто відзначити, що свідоцтво про вакцинацію є чинним, у випадку якщо введена вакцина була ухвалена Європейською агенцією з лікарських засобів. Зокрема, також дозволено перетинати кордон після вакцинації препаратами Sputnik й Sinopharm.

Варто звернути увагу на терміни вакцинації перед поїздкою, а саме: