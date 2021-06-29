Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, но есть исключение

От вакцинированных украинцев с 1 июля Кипр не будет требовать отрицательный результат теста на коронавирус при пересечении границы. Однако это не будет касаться граждан, привитые препаратом СoronaVac.
Об этом сообщает посольство Кипра в Украине.
"С 1 июля 2021 вакцинированные пассажиры, которые имеют действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины, независимо от их гражданства, освобождаются от обязательств лабораторного теста и самоизоляции / карантина",- говорится в сообщении.
наличии действительного сертификата о вакцинации, который выдан Украине.
вакцинирование одним из препаратов, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершение схемы вакцинации.
Напомним, что на Кипре продолжают смягчать коронавирусные ограничения. Так, с 10 июня разрешается работа ночных клубов и плавательных бассейнов.