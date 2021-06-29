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Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, але є виключення

Автор: Марія Кучерявець

Від вакцинованих українців з 1 липня Кіпр не буде вимагати негативний результат тесту на коронавірус при перетині кордону. Однак це не стосуватиметься громадян, які щеплені препаратом СoronaVac.

Про це повідомляє посольство Кіпру в Україні.

"З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину", - йдеться у повідомленні.

Однак, це стане можливим за дотримання наступних умов:

  • наявність дійсного сертифікату про вакцинацію, що виданий Україною.

  • отримане щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершена схема вакцинації

Нагадаємо, що на Кіпрі продовжують пом'якшувати коронавірусні обмеження. Так, з 10 червня дозволяється робота нічних клубів і плавальних басейнів.

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