В Киргизии скандал с лечением от COVID. Применяли смертельно опасное растение

Сообщается, что никаких научных исследований метода лечения аконитом не проводилось. Скандал разгорелся после того, как на предложение президента Садыра Жапарова министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну COVID пациентов уже лечили аконитом, но не говорили об этом.

После заявлений министра пользователи социальных сетей начали сообщать, что пациентам приносят "травяной отвар от кашля", но не спрашивают согласия на такое лечение.

"На кыргызском языке аконит называется уу коргошун (в самом названии присутствует слово "яд"), и когда они услышат это, многие не поймут и не захотят лечиться… Поэтому со вчерашнего дня я сказал всем медикам называть аконит", - объяснил Бейшеналиев.

Он также пообещал подготовить документы о клинических испытаниях, но не уточнил, когда.

При этом сегодня Минздрав Киргизии утвердил пятую версию клинического руководства по COVID-19, но в нем по-прежнему нет аконита. В то же время местные правозащитники призывают прекратить эксперименты на пациентах.