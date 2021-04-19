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У Киргизії скандал з лікуванням від COVID. Застосовували смертельно небезпечну рослину

Автор: РБК-Україна

В Киргизії розгорівся скандал після того, як виявилося, що пацієнтів з коронавірусом без їх відома лікували відваром аконіту. Це отруйна рослина, вживання якої може призвести до смерті.

Про це пише 24.kg.

Повідомляється, що ніяких наукових досліджень методу лікування аконітом не проводилося. Скандал розгорівся після того, як на пропозицію президента Садыра Жапарова міністр охорони здоров'я Алимкадир Бейшеналіев зізнався, що у другу хвилю COVID пацієнтів вже лікували аконітом, але не говорили про це.

Після заяв міністра користувачі соціальних мереж почали повідомляти, що пацієнтам приносять "трав'яний відвар від кашлю", але не питають згоди на таке лікування.

"Киргизькою мовою аконіт зветься уу коргошун (в самій назві присутнє слово "отрута"), і коли вони почують це, багато хто не зрозуміють і не захочуть лікуватися... Тому з вчорашнього дня я сказав усім медикам називати аконіт", - пояснив Бейшеналіев.

Він також пообіцяв підготувати документи про клінічні випробування, але не уточнив, коли.

При цьому сьогодні МОЗ Киргизії затвердило п'яту версію клінічного керівництва щодо COVID-19, але в ньому немає аконіту. У той же час місцеві правозахисники закликають припинити експерименти на пацієнтах.

Нагадаємо, раніше Киргизія відмовилася використовувати вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech, оскільки не має необхідного обладнання для їх зберігання.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні зробили 366 щеплень препаратом Pfizer в трьох областях.

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Новини України КиргизияCOVID-19Коронавірус
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