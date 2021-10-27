В одесском COVID-центре кислородный кризис: пациентов перевозят в другие больницы

На одесской Слободке в больнице не хватает кислорода для больных COVID-19. Пациентов экстренно перевозят из одной клиники в другую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская .

Отмечается, что прямо сейчас медики перевозят пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на ул. Николая Михновского, в другой стационар - на ул. Ядова.

Причина экстренной эвакуации - острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода, а на Михновского кислорода нет совсем.

Всего медики намеренны перевезти в больницу на Ядова 43 пациента с коронавирусом. Состояние больных - от легкого до исключительно тяжелого. Перенаправление пациентов осуществляют бригады скорой помощи.

Также известно, что для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК "Одесские электросети" доставили на место мощный электрогенератор.

Заведующая инфекционным отделением отметила, что кислород расходуется очень быстро из-за большого количества больных. В среднем, в день уходит по 2 тонны кислорода.