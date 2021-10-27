Кислородный кризис в Одессе: пациентов с COVID перевезли в другой стационар

Сообщается, что медики с вечера и до самого утра перевозили пациентов, поскольку корпус на улице Николая Михновского остался без кислорода. Пациентов перевезли в другой стационар - на улицу Ядова.

Как заявила главврач этой больницы Светлана Есипенко, перевезли всех 43 пациентов в тяжелом состоянии, 13 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких. Для транспортировки пациентов предоставили реанимобили, больных сопровождали 10 анестезиологов.

"Все сработали очень четко. Слава богу, ни один пациент не погиб и его состояние не ухудшилось после транспортировки", - добавила Есипенко.

Отметим, сегодня на брифинге ситуацию пыталась прокомментировать директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, но спустя пару минут ей стало плохо, и брифинг продолжила Есипенко.