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В Китае презентовали первую в мире ингаляционную вакцину от COVID-19

Автор: Сергей Пышкин

На юге Китая, во время международной выставки в городе Хайкоу, представили первую в мире вакцину против коронавируса, которую вводят путем ингаляции. После попадания в легкие - она стимулирует иммунитет слизистой органа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Отмечается, что ингаляционную вакцину вдыхают через рот. После того, как препарат попадает в легкие - он начинает стимулировать иммунитет слизистой оболочки органа, чего невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.

Добавим, что китайская компания CanSino Biologics начала испытание ингаляционной вакцины против COVID-19 еще весной текущего года.

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КитайВакцинаКоронавирус