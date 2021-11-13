В Китае презентовали первую в мире ингаляционную вакцину от COVID-19

На юге Китая, во время международной выставки в городе Хайкоу, представили первую в мире вакцину против коронавируса, которую вводят путем ингаляции. После попадания в легкие - она стимулирует иммунитет слизистой органа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CGTN .

Отмечается, что ингаляционную вакцину вдыхают через рот. После того, как препарат попадает в легкие - он начинает стимулировать иммунитет слизистой оболочки органа, чего невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.

Добавим, что китайская компания CanSino Biologics начала испытание ингаляционной вакцины против COVID-19 еще весной текущего года.