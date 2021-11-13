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У Китаї презентували першу у світі інгаляційну вакцину від COVID-19

Автор: Сергій Пишкін

На півдні Китаю, під час міжнародної виставки у місті Хайкоу, презентували першу у світі вакцину проти коронавірусу, яку вводять шляхом інгаляції. Після потрапляння до легень - вона стимулює імунітет слизової органу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Зазначається, що інгаляційну вакцину вдихають через рот. Після того, як препарат потрапляє до легенів - він починає стимулювати імунітет слизової оболонки органу, чого неможливо досягти під час внутрішньом’язового введення ін’єкцій.

Додамо, що китайська компанія CanSino Biologics розпочала випробування інгаляційної вакцини проти COVID-19 ще весною поточного року.

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КитайВакцинаКоронавірус