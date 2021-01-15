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В Китае призвали мир отказаться от вакцины Pfizer из-за смертей в Норвегии

Автор: РБК-Украина

Китайские медицинские эксперты призвали мир прекратить использование вакцины от коронавируса, которую разработали компании

Как пояснил китайский иммунолог, новая мРНК вакцина от коронавируса была разработана в спешке и никогда не использовалась в крупных масштабах, поэтому ее безопасность не была подтверждена для широкого применения на людях.

Однако китайские эксперты подчеркивают, что оценивать инцидент со смертями в Норвегии следует осторожно, чтобы понять, была ли смерть вызвана именно вакциной, или иными условиями.

Вирусолог с Уханського университета Ян Жчаньцю рассказал, что мРНК вакцины учат клетки человека вырабатывать белок, вызывающий иммунный ответ на коронавирус. В то же время в организме могут образовываться токсичные вещества. Это показывает, что мРНК вакцины не могут быть полностью безопасными для человека, добавил он.

Иммунолог из Пекина, чье имя не называется, призвал не рекомендовать вакцину

Напомним, вчера Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о 13 случаях смерти среди вакцинированных от коронавируса. Все они получили прививку вакциной

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