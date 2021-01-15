У Китаї закликали світ відмовитися від вакцини Pfizer через смерті в Норвегії

Китайські медичні експерти закликали світ припинити використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії

Як пояснив китайський імунолог, нова мРНК вакцина від коронавірусу була розроблена поспіхом та ніколи не використовувалася у великих масштабах, тому її безпека не була підтверджена для широкого застосування на людях.

Однак китайські експерти наголошують, що оцінювати інцидент зі смертями в Норвегії слід обережно, щоб зрозуміти, чи була смерть спричинена саме вакциною, чи іншими умовами.

Вірусолог з Уханського університету Ян Жчаньцю розповів, що мРНК вакцини вчать клітини людини виробляти білок, що викликає імунну відповідь на коронавірусу. Водночас в організмі можуть утворюватися токсичні речовини. Це показує, що мРНК вакцини не можуть бути повністю безпечними для людини, додав він.

Імунолог з Пекіна, чиє ім'я не називається, закликав не рекомендувати вакцину

Нагадаємо, вчора Норвезьке агентство лікарських засобів повідомило про 13 випадків смерті серед вакцинованих від коронавірусу. Всі вони отримали щеплення вакциною