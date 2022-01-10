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В Китае произошла вспышка "Омикрон": власти тестируют весь город

Автор: Наталья Скороход

В китайском городе Тяньцзин произошла вспышка коронавируса "Омикрон". Власти принялись тестировать на COVID-19 всех жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В Тяньцзин коронавирусом заболели 20 детей и взрослых. Из них штамм "Омикрон" подтвердили у двоих человек.

Чиновники заявили, что вирус распространяется и принялись тестировать на коронавирус 14 миллионов жителей города. Также закрыли несколько станций метро на двух линиях, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Напомним, что в Китае ожидают роста заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады. Там заявили, что вирус завезут иностранцы.

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