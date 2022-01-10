В Китае произошла вспышка "Омикрон": власти тестируют весь город

В Тяньцзин коронавирусом заболели 20 детей и взрослых. Из них штамм "Омикрон" подтвердили у двоих человек.

Чиновники заявили, что вирус распространяется и принялись тестировать на коронавирус 14 миллионов жителей города. Также закрыли несколько станций метро на двух линиях, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее распространение вируса.